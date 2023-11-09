«Тен Хаг добил «Манчестер Юнайтед» - реакция соцсетей об очередном поражении «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» уступил со счётом 3:4 в гостях «Копенгагену», и пользователи социальных сетей бурно отреагировали на очередное поражение английского клуба.

- «Манчестер Юнайтед» может даже не пробиться в Лигу Европы! Позор! – написал один из болельщиков;

- Это был последний шанс тен Хага. Его нужно уволить прямо сейчас! – добавил другой фанат;

- Тен Хаг добил «Манчестер Юнайтед» - написал болельщик «МЮ»;

- Да вы издеваетесь? Как можно вести 2:0 и потом проиграть «Копенгагену»? – задаётся вопросом пользователь сети;

- Роналду плохо прессинговал? – шутит болельщик;

«Манчестер Юнайтед» после четырёх туров занимает последнее место в группе А Лиги чемпионов, имея в своём активе всего три очка.