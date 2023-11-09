Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
5000 $ Получить
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Тен Хаг добил «Манчестер Юнайтед» - реакция соцсетей об очередном поражении «МЮ»

09 Ноября 2023 • 08:05 Комментировать (1)
Копенгаген
4:3
Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» уступил со счётом 3:4 в гостях «Копенгагену», и пользователи социальных сетей бурно отреагировали на очередное поражение английского клуба.

- «Манчестер Юнайтед» может даже не пробиться в Лигу Европы! Позор! – написал один из болельщиков;

- Это был последний шанс тен Хага. Его нужно уволить прямо сейчас! – добавил другой фанат;

- Тен Хаг добил «Манчестер Юнайтед» - написал болельщик «МЮ»;

- Да вы издеваетесь? Как можно вести 2:0 и потом проиграть «Копенгагену»? – задаётся вопросом пользователь сети;

- Роналду плохо прессинговал? – шутит болельщик;

«Манчестер Юнайтед» после четырёх туров занимает последнее место в группе А Лиги чемпионов, имея в своём активе всего три очка.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов Эрик тен Хаг ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Ноября
09:35
Шалимов — о пенальти в ворота «Копенгагента»: «Это же бред!»
04:00
​«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проиграл матч Лиги чемпионов, ведя в счете два мяча
03:08
​Скоулз: «Галатасарай» сильнее «Копенгагена»
03:02
​Марк Хьюз: «Ливерпуль», «Арсенал» или «Манчестер Сити» справились бы с «Копенгагеном» и вдесятером»
02:56
​Тен Хаг: «Всё испортило удаление»
02:40
«Манчестер Юнайтед» повторил «достижение» сезона, по итогам которого вылетел из высшей лиги 1
02:10
Хёйлунн: «Манчестер Юнайтед» играл хорошо до удаления»
01:34
Скоулз: «Не думаю, что тен Хага уволят»
01:24
Игрок по имени Руни стал самым молодым автором гола в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
01:07
Удаление Рэшфорда, 2 пенальти и 7 голов: «Манчестер Юнайтед» проиграл «Копенгагену» в сверхрезультативном матче 10
00:54
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд Лиги чемпионов по допущенным пенальти
00:27
Харгривз – об удалении Рэшфорда: «Это даже близко не красная карточка»
00:01
Рэшфорд получил лишь вторую красную карточку в 374 матчах за «Манчестер Юнайтед»
08 Ноября
23:53
​Судьи матча «Копенгагена» с «Манчестер Юнайтед» добавили 13 (!) минут к первому тайму
23:36
Хёйлунн установил рекорд «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
23:04
Каррик – последний тренер, выигравший гостевой матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»
22:17
«Копенгаген» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3
22:00
«Манчестер Юнайтед» озвучил состав на игру с «Копенгагеном»
09:29
ФК «Копенгаген» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
02:33
Копенгаген - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07 Ноября
19:22
Копенгаген — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 8 ноября 2023
25 Октября
11:33
Тен Хаг похвалил Онана за игру в матче с «Копенгагеном»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
5000 $ Получить
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
09 Ноября 2023 в 09:00
ай паточняк.. вот они ростки ранальдовщины к чему привели.. кхе-кхе.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
09:35 · Лига чемпионов
Шалимов — о пенальти в ворота «Копенгагента»: «Это же бред!»
09:29 · Лига чемпионов
Тренер «Браги»: «60-я минута стала решающей в матче с «Реалом»
09:23 · Лига чемпионов
Тренер «Копенгагена»: «Против «Манчестер Юнайтед» был сумасшедший поединок»
09:17 · Лига чемпионов
Тренер «Реал Сосьедада»: «Это была волшебная ночь для нашей команды»
09:04 · Лига чемпионов
Холанн поберется за награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
08:58 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил игру «Реала» в матче с «Брагой»
08:53 · Лига чемпионов
Бастони: «Интер» сделал очередной шаг в своём развитии»
08:47 · Лига чемпионов
Нойер - о победе «Баварии»: «Особенное событие для меня»
08:42 · Лига чемпионов
Тухель оценил победу «Баварии» над «Галатасараем»
08:35 · Лига чемпионов
Тренер ПСВ Бос: «Будем бороться за второе место»
08:29 · Лига чемпионов
Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» должен выиграть оставшиеся матчи»
08:24 · Лига чемпионов
Тен Хаг: «Два гола «Копенгагена» нужно было отменить» 2
08:17 · Лига чемпионов
Мюллер приблизился к рекорду Роналду в Лиге чемпионов 1
08:12 · Лига чемпионов
«Бавария» может потерять важного игрока на месяц
08:07 · Лига чемпионов
Бонуччи прокомментировал ничью в матче «Наполи» - «Унион»
Все новости
Рекомендуем