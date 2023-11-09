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​УЕФА войдёт в оргкомитет «Золотого мяча»

09 Ноября 2023 • 04:50 Комментировать

Со следующего сезона награда «Золотой мяч», учрежденная авторитетным французским изданием France Football, будет вручаться под эгидой ФИФА также. Объявление об этом сделал сам президент УЕФА - словенец Александр Чеферин:

- УЕФА и «Золотой мяч» являются синонимами в смысле спортивного совершенства, наше партнерство продиктовано естественным стремлением развивать церемонию в совместной синергии, - высокопарно, как и подобает человеку его должности, объявил Чеферин.

Будут и новшества - со следующего года будет вручаться и приз лучшему тренеру, помимо всех прочих призов, известных ныне.


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