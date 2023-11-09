​Зоммер: «Эффективно использовали свои возможности»

Миланский «Интер» квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов, прошлогодний финалист турнира снова расправился с австрийским «Ред Буллом», хотя и с минимальным счетом. События игры прокомментировал швейцарский голкипер команды Янн Зоммер.

- Матч оказался сложным, на поле было очень мало пространства. Важно было хорошо защищаться, выигрывать дуэли, у нас было мало возможностей, но удалось использовать их наилучшим образом, - цитирует слова Зоммера fcinter1908.

В следующем матче «Интер» сыграет в гостях с аутсайдером группы - «Бенфикой». Это случится двадцать девятого ноября.