​«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проиграл матч Лиги чемпионов, ведя в счете два мяча

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» очень удачно начал игру, быстро забив два мяча, однако затем остался в меньшинстве из-за удаления Маркуса Рэшфорда и в итоге проиграл датскому «Копенгагену».

Как оказалось, это был первый случай в истории выступлений «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, когда команда проиграла, ведя в счете два мяча.

Если же смотреть шире, то в последний раз такое случилось в сентябре 2014 года в чемпионате Англии, тогда команда проиграла «Лестеру» с счетом 3:5, хотя и вела с преимуществом в два мяча по ходу игры.