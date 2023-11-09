​Лаутаро Мартинес: «Хорошо, что решили задачу»

Одержав третью победу в четырех проведенных матчах группового раунда Лиги чемпионов, миланский «Интер» обеспечил себе место в следующем этапе самого престижного футбольного европейского клубного турнира.

Успех пришел благодаря точному удару с одиннадцатиметровой точки в исполнении Лаутаро Мартинеса. Автор гола прокомментировал свой успех.

- Я очень доволен, у нас сложная группа, но мы поставили цель досрочно выйти в плей-офф, и сегодня мы решили задачу. Некоторые команды создали нам сложности, но такова Лига чемпионов. В прошедшем матче плохо сложился первый тайм, а во втором они подсели, и мы смогли выиграть, - цитирует слова аргентинца fcinter1908.it.