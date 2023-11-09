​Троссар: «Отличная победа»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов свою третью победу в текущем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира одержал лондонский «Арсенал». Автор первого гола в ворота «Севильи» Леандро Троссар прокомментировал итоги матча.

- Мы сыграли очень хорошо, вечер оказался практически идеальным. Футбол приносит огромное удовольствие именно в такие вечера. Публика была невероятной, мы хотели ее отблагодарить, и, думаю, сделали это. Остались две игры в группе - и мы полны решимости выиграть обе, - цитирует слова Троссара TNT Sports.

В следующем туре «Арсенал» примет дома «Ланс».