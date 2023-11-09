​Скоулз: «Галатасарай» сильнее «Копенгагена»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что «Манчестер Юнайтед» вряд ли справится с «Галатасараем» в следующем матче, а значит, скорее всего, пролетит мимо плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас у команды лишь три очка, она выиграла один матч из четырех.

- В группе вы обязаны выиграть все домашние матчи, набирать девять очков и надеяться, что их хватит. Особенно если добыть еще очко-другое на выезде. «Галатасарай», очевидно, лучше «Копенгагена», - цитирует слова Скоулза BBC Sport.

29 ноября «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Галатасараем», а 12 декабря примет в домашнем матче мюнхенскую «Баварию».