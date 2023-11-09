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​Марк Хьюз: «Ливерпуль», «Арсенал» или «Манчестер Сити» справились бы с «Копенгагеном» и вдесятером»

09 Ноября 2023 • 03:02 Комментировать
Копенгаген
4:3
Манчестер Юнайтед

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Марк Хьюз, выступавший за клуб во времена раннего Алекса Фергюсона и сделавший дубль в финальном матче Кубка Кубков в 1991 году против «Барселоны», прокомментировал поражение «МЮ» в датской столице от «Копенгагена». Он считает, что другие английские топ-клубы справились бы с ситуацией, вынудившей подопечных тен Хага почти час играть вдесятером.

- На месте «МЮ» «Ливерпуль», «Арсенал» или «Манчестер Сити» справились бы с этой ситуацией. Малейшее давление или нестандартная ситуация - и все комплексы и страхи игроков «Манчестера» вылезают наружу. В команде нет настоящих лидеров, - цитирует слоа Хьюза BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марк Хьюз

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