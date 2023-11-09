​Тен Хаг: «Всё испортило удаление»

Английский «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в Копенгагене, команда Эрика тен Хага еще в первом тайме осталась вдесятером после удаления Маркуса Рэшфорда, неаккуратно сыгравшего в борьбе. Нидерландский наставник считает, что именно удаление сыграло роковую роль для его команды, ведь до этого она вела в счете 2:0.

- Я думаю, что до красной карточки мы играли очень неплохо. Она все поменяла. Игра стала другой. Мы сразу пропустили два мяча, которых не было бы, играй мы в полном составе. Решение об удалении было жестоким, ведь Рэшфорд явно играл в мяч. Сам арбитр не был уверен, потому и пошел смотреть VAR, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.