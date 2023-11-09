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Лига чемпионов

​В среду определились ещё четыре участника плей-офф Лиги чемпионов

09 Ноября 2023 • 02:48 Комментировать

После того, как во вторник путевки в плей-офф Лиги чемпионов оформили «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг», в среду почин повторили еще четыре клуба. Это немецкая «Бавария», которая обыграла «Галатасарай», это мадридский «Реал», забивший три мяча португальской «Браге», а также две команды из группы D - миланский «Интер» и испанский «Реал Сосьедад».

Также можно констатировать неудачу лиссабонской «Бенфики» - она уже точно не выйдет в следующий раунд, и, скорее всего, ее участь разделит и «Манчестер Юнайтед», проигравший в среду «Копенгагену» со счетом 3:4.

Пятый тур группового раунда ЛЧ пройдет 28-29 ноября.


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