​В среду определились ещё четыре участника плей-офф Лиги чемпионов

После того, как во вторник путевки в плей-офф Лиги чемпионов оформили «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг», в среду почин повторили еще четыре клуба. Это немецкая «Бавария», которая обыграла «Галатасарай», это мадридский «Реал», забивший три мяча португальской «Браге», а также две команды из группы D - миланский «Интер» и испанский «Реал Сосьедад».

Также можно констатировать неудачу лиссабонской «Бенфики» - она уже точно не выйдет в следующий раунд, и, скорее всего, ее участь разделит и «Манчестер Юнайтед», проигравший в среду «Копенгагену» со счетом 3:4.

Пятый тур группового раунда ЛЧ пройдет 28-29 ноября.