Родриго: «Анчелотти помог мне справиться с трудностями»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго поделился впечатлениями после победы в матче Лиги чемпионов против «Браги» (3:0).

Бразилец отметился голом и результативной передачей, а также удостоился от УЕФА приза лучшему игроку поединка. «Реал» гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

«Безупречная игра. Я рад, что забил, но больше всего меня радует то, что мы досрочно вышли в 1/8 финала.

Хочу отдельно поблагодарить тренера. Мы должны ценить людей, которые заботятся о нас, когда мы не в лучшей форме. Я прошёл через непростые времена, но тренер всегда был рядом, он подбадривал меня правильными словами. Моим долгом было забить и поблагодарить его за всё, что он для меня сделал», – цитирует Родриго официальный сайт «Реала».