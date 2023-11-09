Кейн – о выходе «Баварии» в 1/8 финала: «Это говорит о наших амбициях»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался об успехе команды в Лиге чемпионов.

Дубль 30-летнего англичанина принёс мюнхенцам победу над «Галатасараем» (2:1) и досрочную путёвку в плей-офф турнира.

«Мы гарантировали себе первое место, что, конечно, очень здорово. Думаю, это говорит о наших амбициях.

Мы провели два трудных выездных матча против «Галатасарая» и «Копенгагена», но добыли победы, за что следует отдать должное всей команде и персоналу. Сейчас мы можем наслаждаться моментом, но нужно понимать, что самое важное ждёт нас в плей-офф», – заявил в беседе с УЕФА Кейн, в активе которого четыре гола в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.