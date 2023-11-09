Хёйлунн: «Манчестер Юнайтед» играл хорошо до удаления»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн рассказал, что думает о поражении команды от «Копенгагена».

Команда Эрика тен Хага повела со счётом 2:0 к 28-й минуте благодаря дублю 20-летнего датчанина. На 42-й минуте Маркус Рэшфорд был удалён, и хозяева поля успели отыграться до перерыва. Во втором тайме «Юнайтед» вновь повёл, но, дважды пропустив в концовке, остался без очков.

«Конечно, красная карточка изменила ход игры. Мы хорошо начали игру, контролировали её ход, пока не остались в меньшинстве.

Мы немного растерялись, ведь не думали, что придётся играть вдесятером. Это придало «Копенгагену» веры, поддержка болельщиков также вела соперников вперёд», – приводит BBC слова Хёйлунна.