Симоне Индзаги: «Гордимся досрочным выходом в плей-офф, такого не было давно»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями после успеха своей команды в матче против «Ред Булл Зальцбурга» (1:0).

«Нерадзурри» увезли из Австрии три очка благодаря голу, забитому Лаутаро Мартинесом с пенальти на 85-й минуте. Сегодняшняя победа досрочно вывела «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели отличную игру против команды, которая великолепно подготовлена физически. Мы справились с давлением, а в последние 20 минут захватили контроль над игрой.

Очень гордимся выходом в плей-офф Лиги чемпионов за два тура до финиша группового этапа – подобного не происходило довольно давно. Это приятно, но мы серьёзно отнесёмся к оставшимся матчам», – цитирует Football Italia Индзаги.