Райс: «Мы – «Арсенал», мы не можем проигрывать в трёх матчах подряд»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс побеседовал с журналистами после победы над «Севильей» (2:0).

Коллектив Микеля Артеты подошёл к поединку Лиги чемпионов не в лучшей форме – в двух последних матчах «канониры» проиграли дважды.

«Мы – «Арсенал», и мы не можем позволить себе проиграть в трёх матчах кряду. Тренер ясно дал нам это понять. Мы отдали все силы и добились своего. Мы знали, чего ждать, и знали, насколько это важный вечер. Игра получилась непростой», – рассказал в интервью TNT Sports Райс.

«Арсенал» возглавляет группу B с девятью очками после четырёх туров, опережая ПСВ и «Ланс», набравших по пять баллов.