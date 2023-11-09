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Райс: «Мы – «Арсенал», мы не можем проигрывать в трёх матчах подряд»

09 Ноября 2023 • 01:53 Комментировать
Арсенал
2:0
Севилья

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс побеседовал с журналистами после победы над «Севильей» (2:0).

Коллектив Микеля Артеты подошёл к поединку Лиги чемпионов не в лучшей форме – в двух последних матчах «канониры» проиграли дважды.

«Мы – «Арсенал», и мы не можем позволить себе проиграть в трёх матчах кряду. Тренер ясно дал нам это понять. Мы отдали все силы и добились своего. Мы знали, чего ждать, и знали, насколько это важный вечер. Игра получилась непростой», – рассказал в интервью TNT Sports Райс.

«Арсенал» возглавляет группу B с девятью очками после четырёх туров, опережая ПСВ и «Ланс», набравших по пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Арсенал Лондон Деклан Райс ещё теги

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