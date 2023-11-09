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Лига чемпионов

Стопроцентные «Манчестер Сити», «Реал» и «Бавария», чудящий «Манчестер Юнайтед»: Обзор 4-го тура Лиги чемпионов

09 Ноября 2023 • 09:00 Комментировать

7 и 8 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило краткий обзор всех матчей этого тура.

«Барселона» и «МЮ» получили на орехи

Два самых неожиданных результата были зафиксированы на севере Европы. «Барселона» на нейтральном поле в Гамбурге оказалась бита донецким «Шахтёром», а «Манчестер Юнайтед» в столице Дании умудрился проиграть «Копенгагену». И «сине-гранатовые», и «красные дьяволы» проиграли с разницей в один мяч, но команда тен Хага пропустила в четыре раза больше, оставшись вдесятером после удаления Рэшфорда.

Кто успел заскочить в плей-офф Лиги чемпионов

Шесть команд за предыдущую пару дней обеспечили себе проход в следующий раунд главного еврокубкового турнира. Из них «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» набрали максимально возможные двенадцать очков за четыре сыгранных тура группового этапа. С десятью баллами гарантировали себе лигочемпионскую весну «Реал Сосьедад» и миланский «Интер», с девятью – «РБ Лейпциг». Причём «Реал Сосьедад» с «Интером» выступают в одной группе, как и «Ман Сити» с «РБ Лейпцигом».

Результаты всех матчей 4-го тура Лиги чемпионов:

Группа A

Бавария – Галатасарай – 2:1

Копенгаген – Манчестер Юнайтед – 4:3

Группа B

Арсенал – Севилья – 2:0

ПСВ – Ланс – 1:0

Группа C

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Наполи – Унион Берлин – 1:1

Реал Мадрид – Брага – 3:0

Группа D

Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1

Зальцбург – Интер Милан – 0:1

Группа D

Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1

Зальцбург – Интер Милан – 0:1

Группа E

Атлетико М – Селтик – 6:0

Лацио – Фейеноорд – 1:0

Группа F

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Боруссия Д – Ньюкасл – 2:0

Милан – ПСЖ – 2:1

Группа G

Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0

Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2

Группа H

Шахтёр – Барселона – 1:0

Порту – Антверпен – 2:0

Положение дел команд у турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов можно посмотреть на этой странице.

Кирилл Иванцов

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