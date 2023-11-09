Стопроцентные «Манчестер Сити», «Реал» и «Бавария», чудящий «Манчестер Юнайтед»: Обзор 4-го тура Лиги чемпионов

7 и 8 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило краткий обзор всех матчей этого тура.
«Барселона» и «МЮ» получили на орехи
Два самых неожиданных результата были зафиксированы на севере Европы. «Барселона» на нейтральном поле в Гамбурге оказалась бита донецким «Шахтёром», а «Манчестер Юнайтед» в столице Дании умудрился проиграть «Копенгагену». И «сине-гранатовые», и «красные дьяволы» проиграли с разницей в один мяч, но команда тен Хага пропустила в четыре раза больше, оставшись вдесятером после удаления Рэшфорда.
Кто успел заскочить в плей-офф Лиги чемпионов
Шесть команд за предыдущую пару дней обеспечили себе проход в следующий раунд главного еврокубкового турнира. Из них «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» набрали максимально возможные двенадцать очков за четыре сыгранных тура группового этапа. С десятью баллами гарантировали себе лигочемпионскую весну «Реал Сосьедад» и миланский «Интер», с девятью – «РБ Лейпциг». Причём «Реал Сосьедад» с «Интером» выступают в одной группе, как и «Ман Сити» с «РБ Лейпцигом».
Результаты всех матчей 4-го тура Лиги чемпионов:
Группа A
Бавария – Галатасарай – 2:1
Копенгаген – Манчестер Юнайтед – 4:3
Группа B
Арсенал – Севилья – 2:0
ПСВ – Ланс – 1:0
Группа C
Наполи – Унион Берлин – 1:1
Реал Мадрид – Брага – 3:0
Группа D
Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1
Зальцбург – Интер Милан – 0:1
Группа D
Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1
Зальцбург – Интер Милан – 0:1
Группа E
Атлетико М – Селтик – 6:0
Лацио – Фейеноорд – 1:0
Группа F
Боруссия Д – Ньюкасл – 2:0
Милан – ПСЖ – 2:1
Группа G
Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0
Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2
Группа H
Шахтёр – Барселона – 1:0
Порту – Антверпен – 2:0
Положение дел команд у турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов можно посмотреть на этой странице.
Кирилл Иванцов
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