Артета – о победе над «Севильей»: «Я очень доволен игрой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил выступление своей команды в матче Лиги чемпионов против «Севильи».

Лондонский коллектив взял верх (2:0) благодаря точным ударам Леадро Троссарда и Букайо Саки.

«Я очень доволен игрой команды. Игроки показали необходимую агрессию и целеустремлённость. Мы отлично действовали при потерях мяча, быстро возвращая его назад. В Европе очень непросто преуспевать в этом аспекте. «Севилья» очень опасна, когда соперники позволяют ей разместиться на своей половине, но сегодня по нашим воротам был нанесён лишь один удар, причём на 97-й минуте», – сказал в интервью TNT Sports Артета.