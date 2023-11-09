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Лига чемпионов

Игрок по имени Руни стал самым молодым автором гола в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

09 Ноября 2023 • 01:24 Комментировать
Копенгаген
4:3
Манчестер Юнайтед

Нападающий «Копенгагена» Руни Бардагжи установил рекорд Лиги чемпионов в матчах против «Манчестер Юнайтед».

Юный футболист забил победный гол датского коллектива, поразив ворота «красных дьяволов» на 87-й минуте сегодняшнего поединка (4:3). По информации Opta, Руни Бардагжи стал самым молодым за всю историю автором мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов – 17 лет и 358 дней.

В активе Бардагжи в общей сложности уже 15 голов в 65 матчах за первую команду «Копенгагена» во всех турнирах.

После сегодняшнего триумфа «Копенгаген» расположился на второй строчке в группе A с четырьмя набранными очками. «Юнайтед» – последний с тремя баллами на счету.

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