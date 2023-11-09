«Бавария» в 20-й раз вышла в плей-офф Лиги чемпионов – второй показатель в турнире

«Бавария» вновь уверенно проводит групповой этап Лиги чемпионов.

Мюнхенцы обыграли «Галатасарай» в матче четвёртого тура (2:1), досрочно завоевав путёвку в 1/8 финала самого престижного еврокубка. По информации Opta, «Бавария» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов уже в 20-й раз. Это второй показатель в истории турнира после мадридского «Реала», который успешно преодолевал групповую стадию 21 раз.

В активе коллектива Томаса Тухеля 12 набранных очков, в то время как «Копенгаген» и «Галатасарай» набрали всего по четыре балла, а «Манчестер Юнайтед» – три. В следующем туре немецкий гранд примет на своём поле «Копенгаген».