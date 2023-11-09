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Лига чемпионов

Удаление Рэшфорда, 2 пенальти и 7 голов: «Манчестер Юнайтед» проиграл «Копенгагену» в сверхрезультативном матче

09 Ноября 2023 • 01:07 Комментировать (3)
Копенгаген
4:3
Манчестер Юнайтед
окончен

В четвёртом туре группы A Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» отправился на стадион «Паркен» в гости к «Копенгагену».

Протокол игры  
Копенгаген4:3Манчестер Юнайтед
  3'Хёйлунн Расмус (0:1)
  28'Хёйлунн Расмус (0:2)
(1:2) Эльюнусси Мохамед45'  
(2:2) Гонсалвеш Диогу45'  
  69'Фернандеш Бруну (2:3)
(3:3) Лерагер Лукас83'  
(4:3) Бардгджи Руни87'  
Грабара КамильАнкерсен Петер 70' (Соренсен Кристиан I ( 70') Вавро Денис  45' 78' (Бойлесен Николай ( 78') Дикс КевинЙелерт ЭлиасЛерагер ЛукасФальк РасмусГонсалвеш Диогу 70' (Оскарссон Орри ( 70') Эльюнусси Мохамед 63' (Бардгджи Руни ( 63') Классон ВикторАчури Мохамед Элиас 78' (Ларссон Джордан ( 78')
Запасные: Фрохолдт ВикторТанлонго МатеоЛунд Йенсен ВальдемарСандер ТеоДитмер АндреасБабакар ХоумаХойленд Оскар
Онана АндреУан-Биссака АаронМагуайр Гарри  90'Эванс Джонни 15' (Варан Рафаэль ( 15') Далот ДиогуМактоминай СкоттЭриксен Кристиан 46' (Амрабат Софьян ( 46') Рэшфорд Маркус  42'Фернандеш БрунуГарначо АлехандроХёйлунн Расмус 84' (Маунт Мэйсон ( 84')
Запасные: Межбри ХаннибалЛинделоф ВикторМарсьяль АнтониРегилон СерхиоПельистри ФакундоАнтониХитон ТомБайиндыр АлтайФорсон Омари
08 ноября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

«Ман Юнайтед» достаточно лихорадочно начал нынешний сезон. Во внутренних английских турнирах дела у «красных дьяволов» идут не очень, да и в Лиге чемпионов далеко не всё гладко. Впрочем, Эрик тен Хаг сохраняет за собой пост главного тренера. Боссы «МЮ» пока не делают резких шагов.

За первый круг группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» набрал три очка. Стартовали манкунианцы в этом турнире с двух поражений кряду. В гостях они проиграли «Баварии», а дома отхватили от «Галатасарая». Уступить на «Олд Траффорд» ещё и «Копенгагену» было бы совсем слишком, поэтому там «красные дьяволы» выиграли 1:0.

«Копенгаген» набрал в своих первых трёх встречах группового этапа Лиги чемпионов только одно очко. Это была гостевая ничья 20 сентября с «Галатасараем». После этого клуб из столицы Дании потерпел поражения с разницей в один мяч от «Баварии» дома и от «Манчестер Юнайтед» на выезде.

«Красные дьяволы» быстро открыли счёт на «Паркене». Потребовалось им для этого менее трёх минут. Уан-Биссака с правого фланга разрезал чужую оборону пасом в штрафную на Мактоминая. Тот внедрился в нужную зону и прострелил от лицевой линии, а дальнюю штангу беспрепятственно замкнул Хёйлунн (0:1).

В районе четверти часа игры потребовалась вынужденная замена получившему травму Эвансу. Вместо него тен Хаг выпустил в защиту «МЮ» Варана. Матч был приостановлен ещё на несколько минут из-за того, что на поле прорвался посторонний с флагом Палестины, а на трибуне потребовалась медпомощь одному из болельщиков.

И ещё через несколько минут после возобновления игры «Юнайтед» упрочил своё преимущество на табло. Гости убежали в контратаку. Фернандеш из центра отдал влево на Гарначо, тот нанёс удар по воротам. Грабара отразил в левую от себя сторону, а там находился Хёйлунн, спокойно пославший мяч в пустые ворота.

Таким образом, за первые полчаса Расмус успел оформить дубль в ворота своей бывшей команды. Интересен ещё и тот факт, что младший брат Расмуса Эмиль Хёйлунн забил один из голов ранее в среду в матче юношеских команд «Копенгагена» и «Манчестер Юнайтед». Ну а Оскар попал в запас взрослого «Копенгагена».

Расмус Хёйлунн упустил на 30-й и 40-й минутах ещё по острому моменту. Один его удар из-под перекладины вытащил Грабара, другая попытка пришлась мимо створа. Затем у манкунианцев произошло удаление. Рэшфорд около своей штрафной наступил на ногу Йелерту и получил красную карточку после ВАРа.

С назначенного штрафного Гонсалвеш запустил мяч к гостевым воротам, и от Бруну Фернандеша сфера срикошетила в перекладину. Впрочем, совсем скоро хозяева всё же сократили отставание в счёте. Анкерсен справа по диагонали закинул мяч на левый полуфланг, Гонсалвеш прострелил, и Эльюнусси вкатил снаряд в сетку (1:2).

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К первому тайму с учётом длинной остановки было добавлено 13 минут, и «Копенгаген» додавил до перерыва оставшихся в меньшинстве гостей до статуса-кво на табло. Анкерсен сделал новую доставку с правой стороны, мяч срикошетил в руку Варана от другой части его тела, а после этого явно сыграл рукой Магуайр.

Главный арбитр матча Донатас Румшас указал на точку. Скорее всего, пенальти был назначен за гандбол в исполнении Магуайра. Спорить Гарри было бесполезно. С одиннадцатиметрового Гонсалвеш поразил левый угол, в то время как Онана бросился в другую сторону (2:2).

Половина второго тайма прошла достаточно спокойно, а потом ответный пенальти заработал «Ман Юнайтед». В своей штрафной площади сыграл рукой Вавро. С одиннадцатиметрового Бруну Фернандеш поразил левую девятку – зря Грабара кинулся в противоположный угол (2:3).

Но и это было ещё не всё. 80-е минуты стали кошмаром для «Юнайтед». Вторым темпом после углового Фальк подал слева, и Лерагер поразил цель (3:3). Потом ещё Бойлесен навесил также слева, Магуйар неудачно вынес мяч головой на Бардгджи, а тот с удовольствием поразил правый угол (4:3).

Провалив концовки каждого из таймов, «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение с разницей в один мяч. Более тайма «красные дьяволы» провели в меньшинстве. И как тут не вспомнить нереализованные моменты Хёйлунна в первом тайме, помимо реализованных?

Всего лишь три очка набрал «Ман Юнайтед» в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. Было бы четыре, если бы в добавленное время Магуйар с семнадцати метров попал в ворота, а не в перекладину. Последнее место в группе сейчас у «МЮ», но от второй строчки манкунианцев отделяет только одно очко.

Кстати, на этом групповом этапе уже вторая команда отпраздновала победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3. В первом туре это была «Бавария». В пятом туре «красные дьяволы» отправятся на выезд к «Галатасараю». Очень интересно, как закончится та встреча в Стамбуле.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов ещё теги

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Комментарии (3)
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cabo verde
09 Ноября 2023 в 01:26
если в целом по тен хагу, то как ни крути, у этого проекта нет перспективы
и дело не во времени
время нужно специалисту, который гнет свою линию, под него подбирают состав и может у него выйдет
у хага нет такой роскоши и он давно отказался от своей игры образца аякса
а значит будут американские горки как с сульшером - где то густо, где то пусто, но без претензий на серьезные титулы
CELTIC FROST
09 Ноября 2023 в 01:12
Это какой-то эпичный нерукотворный п... Что такое не везет и как с этим бороться (
cabo verde
09 Ноября 2023 в 01:11
супер матч
не думаю что будет насыщеннее
разделывали копенгаген на классе, но неожиданное удаление, привезенный на ровном месте пеналь и понеслось....
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