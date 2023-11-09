Кейн повторил достижение Макая в Лиге чемпионов

Гарри Кейн повторил рекорд «Баварии» по количеству забитых голов в первых четырёх матчах Лиги чемпионов.

Английский форвард отметился дублем в сегодняшнем матче против «Галатасарая» (2:1), поразив ворота на 80-й и 86-й минутах. Теперь в активе Кейна четыре забитых мяча в Лиге чемпионов – лучший показатель среди всех игроков «Баварии» на дистанции в четыре матча наряду со знаменитым экс-нападающим Роем Макаем. Ранее 30-летний лидер атаки мюнхенцев по разу отличился во встречах с «Манчестер Юнайтед» и всё тем же «Галатасараем».

«Бавария» уверенно возглавляет группу A с 12 набранными очками после четырёх туров.