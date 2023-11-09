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Лига чемпионов

ПСВ обыграл «Ланс» и вышел на второе место в группе

09 Ноября 2023 • 00:59 Комментировать
ПСВ
1:0
Ланс
окончен

ПСВ дома сумел обыграть «Ланс» благодаря быстрому голу. Благодаря этой победе нидерландцы взлетели на вторую строчку в квартете.

Протокол игры  
ПСВ1:0Ланс
(1:0) Де Йонг Люк12'  
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре  45'Боскальи ОливьеДест СерджиньоСхаутен ЙердиВеерман Йоэй 66' (Тильман Малик ( 66') Бакайоко ЖоанТиль Гус 66' (Сайбари Исмаэль ( 66') Лосано Ирвинг  38' 90' (Пепи Рикардо ( 90') Де Йонг Люк 90' (Вертессен Йорбе ( 90')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойСамбо ШурандиБабади ИсаакВан Анхольт Патрик
Самба БрисГради Жонатан  52'Дансо Кевин  44'Медина Факундо  54'Франковски Пшемыслав 77' (Гилавоги Морган ( 77'  82'  90') Мачадо Дейвер  42' 77' (Айдара Массадио ( 77') Абдул-Самед СалисМенди Нампали 65' (Эль Айнауи Нейл ( 65') Сотока Флориан  45'Томассон Адриен 65' (Фюльжени Анжело ( 65') Вахи Элю  45' 82' (Саид Уэсли ( 82')
Запасные: Пандор ЯнникДиуф ЭндиПуйи ТомХусанов АбдукодирМауасса ФетЛека Жан-Луи
08 ноября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

Матч против «Ланса» в группе В для ПСВ был крайне важен с точки зрения борьбы за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. После трёх туров коллектив из Эйндховена замыкал таблицу, отставая от французов, занимавших вторую строчку, на три очка. Поражение в очной встречи ставило бы крест на перспективах ПСВ пройти в следующую стадию.

Команды начали матч под проливным дождем. Возможно, именно погода стала причиной, почему в дебюте поединка обе команды много ошибались в передачах. «Ланс» попытался воспользоваться мокрым газоном, когда Мачадо после розыгрыша углового решил пробить издали, но Бенитес с этой попыткой справился. В ответ Бакайоко получил мяч справа и точно навесил в штрафную на голову де Йонгу, а капитан хозяев срезал мяч точно под перекладину, открыв счёт.

К середине тайма дождь усилился, что мешало командам показывать качественный футбол. При этом небольшое преимущество было скорее у хозяев. Однако моментов долгое время не было ни у одной из команд, при этом Самба периодически приходилось вступать в игру.

В конце тайма страсти стали закипать, а нарушения правил становились все более жесткими. С 38-й минуты и до конца тайма команды на пару заработали шесть жёлтых карточек! Между фолами счёт в одном из эпизодов мог измениться. Абдул-Самед слева выводил Мачадо на ударную позицию, но тот метров с десяти пробил выше цели. К перерыву счёт больше не изменился.

В начале второго тайма Лосано слева сместился в центр к линии штрафной и пробил, но получилось выше цели. Вскоре у мексиканца был момент ещё опаснее. Де Йонг сбросил мяч Лосано на линию штрафной, но на этот раз вингер пробил в Самба. Эйндховенцы в целом действовали с преимуществом, в то время как гости наконец-то что-то сумели создать лишь минут за двадцать до конца. «Ланс» заработал штрафной, и Фюльжени пробил под перекладину, но Бенитес из-под перекладины мяч вытащил.

Вскоре хозяева могли снимать все вопросы о победителе. Бакайоко справа от линии штрафной с разворота целился в дальний верхний угол, но чуть не попал. Чуть позже Рамальо пытался вывести де Йонга на рандеву с Самба длинной передачей, но голкипер вовремя вышел из ворот и опередил форварда. Затем Лосано слева сместился в центр и мощно бил, но вратарь французов в прыжке вновь спас ворота. В ответ Гилавоги метров с девяти после паса от Саида пробил в штангу. Возможно от расстройства, через пару мгновений полузащитник, не реализовавший свой момент, нарушил правила и получил второе в матче для себя предупреждение, которое превратилось в красную карточку.

Таким образом, нидерландский клуб догнал французов по очкам, а по дополнительным показателям и вовсе опередил. Через три недели в следующем туре Лиги чемпионов ПСВ поедет в гости к «Севилье», которая замыкает таблицу квартета. Пока же эйндховенцы готовятся к поединку против «Зволле». У «Ланса» же следующий поединок на континентальной арене в Лондоне против «Арсенала». В Лиге 1 «кроваво-золотые» в ближайшем туре примут «Марсель».

Роман Андреев

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