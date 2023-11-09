«Арсенал» на классе разобрался с «Севильей» и утвердился как лидер группы

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» принимал «Севилью».

«Канониры» лидировали в группе B Лиги чемпионов по итогам трёх туров, имея в своём активе шесть очков. Лондонцы начали турнир с крупной домашней победы над ПСВ, затем проиграли на выезде «Лансу» и ещё позже увезли из Севильи победу с разницей в один мяч.

«Севилья» занимала после трёх туров третью строчку с двумя набранными баллами. Она в родных стенах сыграла вничью с «Лансом», в гостях поделила очки с ПСВ и после этого потерпела поражение на «Рамон Санчес Писхуан» как раз таки от лондонского «Арсенала».

Причём, знаете ли, ещё вопрос, нужен ли «Севилье» проход в плей-офф Лиги чемпионов. Это же уникальная команда. С сезона-2005/2006 она только один раз добиралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, зато Кубок УЕФА/Лигу Европы сумела выиграть целых семь раз.

А вообще, «Севилье» надо ещё не вылететь из чемпионата Испании, где у неё достаточно плохо идут дела, из-за чего главным тренером команды в октябре стал Диего Алонсо вместо Хосе Луиса Мендилибара. «Арсеналу» же вылет из АПЛ никак не грозит, хотя подопечные Микеля Артеты стали отставать там от первого места.

«Канониры» быстро заработали угловой на левом фланге усилиями Мартинелли. Сам Габриэль выполнил навес с этого корнера на дальний край вратарской, а Кай Хаверц пробил головой с рикошетом от газона мимо створа. Через семь минут Сака подавал с игры на Габриэла дос Сантоса – тот тоже вторым этажом не попал в ворота.

Возле двадцатой минуты «пушкари» дважды тестировали свою точность с правого полуфланга из-за пределов штрафной площади. Оба раза получилось мимо. Букайо Сака пробивал со штрафного удара, а Бен Уайт прикладывался с игры. «Арсенал» имел большое преимущество, и его гола оставалось ждать недолго.

На исходе получаса игры Сака на правом фланге получил пас от Жоржиньо и прострелил в центр на Троссара, расстрелявшего ворота гостей (1:0). «Канониры» ограничились лишь одним мячом в чужие ворота до перерыва, хотя опыт должен подсказывать им, что забивать надо как можно больше.

Впрочем, на 64-й минуте «Арсенал» сделал второй гол. После вброса аута слева в середине поля Хаверц запустил по правому полуфлангу Сака, который в финальной стадии атаки разобрался с Дмитровичем (2:0). Мог вскоре забивать влёт и Зинченко, появившийся на замену в перерыве, но его попытку отразил возле перекладины голкипер.

Лондонцы спокойно довели дело до победы. «Арсенал» набрал девять очков и утвердился в качестве лидера группы B. У «Севильи» остались два очка. В пятом туре группового этапа «канониры» сыграют с «Лансом», тогда как андалусийцы встретятся с ПСВ.

Кирилл Иванцов