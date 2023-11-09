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Лига чемпионов

«Арсенал» на классе разобрался с «Севильей» и утвердился как лидер группы

09 Ноября 2023 • 00:56 Комментировать (2)
Арсенал
2:0
Севилья
окончен

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» принимал «Севилью».

Протокол игры  
Арсенал2:0Севилья
(1:0) Троссар Леандро29'  
(2:0) Сака Букайо64'  
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосТомиясу Такэхиро 46' (Зинченко Александр ( 46'  82') Хаверц КайЖоржиньо II 90' (Эльнени Мохамед ( 90') Райс Деклан  85'Сака Букайо 85' (Кивёр Якуб ( 85') Троссар Леандро 81' (Нелсон Райс ( 81') Мартинелли Габриэл 81' (Виейра Фабиу ( 81')
Запасные: Хейн Карл-ЯкобКозье-Дюберри АмариоСаго ЧарльзРемсдейл АаронСедрик Соареш
Дмитрович МаркоХуанлу Санчес  72'Баде ЛуакГудель НеманьяСалас Кике 76' (Окампос Лукас ( 76'  77') Хордан Хоан 65' (Сумаре Бубакари ( 65'  66'Диас Мариано 73') Фернандо РежесЛамела ЭрикСоу Джибрил 65' (Ракитич Иван ( 65') Педроса Адриа 76' (Ньянзу Танги ( 76') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Торрес ОливерФлорес АльбертоНавас ХесусСусо ХесусГаттони ФедерикоЛукебакио ДодиМир Рафа
08 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

«Канониры» лидировали в группе B Лиги чемпионов по итогам трёх туров, имея в своём активе шесть очков. Лондонцы начали турнир с крупной домашней победы над ПСВ, затем проиграли на выезде «Лансу» и ещё позже увезли из Севильи победу с разницей в один мяч.

«Севилья» занимала после трёх туров третью строчку с двумя набранными баллами. Она в родных стенах сыграла вничью с «Лансом», в гостях поделила очки с ПСВ и после этого потерпела поражение на «Рамон Санчес Писхуан» как раз таки от лондонского «Арсенала».

Причём, знаете ли, ещё вопрос, нужен ли «Севилье» проход в плей-офф Лиги чемпионов. Это же уникальная команда. С сезона-2005/2006 она только один раз добиралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, зато Кубок УЕФА/Лигу Европы сумела выиграть целых семь раз.

А вообще, «Севилье» надо ещё не вылететь из чемпионата Испании, где у неё достаточно плохо идут дела, из-за чего главным тренером команды в октябре стал Диего Алонсо вместо Хосе Луиса Мендилибара. «Арсеналу» же вылет из АПЛ никак не грозит, хотя подопечные Микеля Артеты стали отставать там от первого места.

«Канониры» быстро заработали угловой на левом фланге усилиями Мартинелли. Сам Габриэль выполнил навес с этого корнера на дальний край вратарской, а Кай Хаверц пробил головой с рикошетом от газона мимо створа. Через семь минут Сака подавал с игры на Габриэла дос Сантоса – тот тоже вторым этажом не попал в ворота.

Возле двадцатой минуты «пушкари» дважды тестировали свою точность с правого полуфланга из-за пределов штрафной площади. Оба раза получилось мимо. Букайо Сака пробивал со штрафного удара, а Бен Уайт прикладывался с игры. «Арсенал» имел большое преимущество, и его гола оставалось ждать недолго.

На исходе получаса игры Сака на правом фланге получил пас от Жоржиньо и прострелил в центр на Троссара, расстрелявшего ворота гостей (1:0). «Канониры» ограничились лишь одним мячом в чужие ворота до перерыва, хотя опыт должен подсказывать им, что забивать надо как можно больше.

Впрочем, на 64-й минуте «Арсенал» сделал второй гол. После вброса аута слева в середине поля Хаверц запустил по правому полуфлангу Сака, который в финальной стадии атаки разобрался с Дмитровичем (2:0). Мог вскоре забивать влёт и Зинченко, появившийся на замену в перерыве, но его попытку отразил возле перекладины голкипер.

Лондонцы спокойно довели дело до победы. «Арсенал» набрал девять очков и утвердился в качестве лидера группы B. У «Севильи» остались два очка. В пятом туре группового этапа «канониры» сыграют с «Лансом», тогда как андалусийцы встретятся с ПСВ.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Арсенал Лондон Лига Чемпионов ещё теги

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Комментарии (2)
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Zed2891
09 Ноября 2023 в 01:18
Ну сегодня молодцы. Правда обыграли пенсионеров со дна Лалиги, но да ладно, хоть на ноль отыграли и не пропустили.
CELTIC FROST
09 Ноября 2023 в 01:28
Эти пенсионеры не так давно обыграли всех в ЛЕ. Нынешний кризис - это их проблемы. Так что просто - молодцы.
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