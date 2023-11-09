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Замены Индзаги спасли «Интер»: Барелла с Лаутаро за 20 минут сделали победу над «Зальцбургом»

09 Ноября 2023 • 00:55 Комментировать
Зальцбург
0:1
Интер Милан
окончен

«Зальцбург» и «Интер» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура состоялся 8 ноября на стадионе «Ред Булл Арена».

Протокол игры  
Зальцбург0:1Интер Милан
  85'Мартинес Лаутаро (0:1)
Шлагер АлександерДедич АмарБеду СамсонПавлович Страхинья  51'Ульмер Андреас 46' (Гурна-Дуат Люка ( 46') Сучич ЛукаБидструп МадсКапальдо НиколасГлух Оскар  75' 87' (Форсон Аманква ( 87') Конате Карим 87' (Доргелес Нене ( 87') Шимич Роко 79' (Ратков Петар ( 79')
Запасные: Крумрай ЙонасДьямбу МамадиМоргалла ЛеандроМантл НикоФернандо Педро
Зоммер ЯннБиссек Янн-Аурель  27' 46' (Де Врей Стефан ( 46') Ачерби ФранческоБастони АлессандроДармиан МаттеоФраттези ДавидеЧалханоглу Хакан  49' 61' (Аслани Кристьян ( 61') Мхитарян Генрих 68' (Барелла Николо ( 68') Аугусто Карлос 87' (Димарко Федерико ( 87') Санчес Алексис 68' (Мартинес Лаутаро ( 68') Тюрам Маркус
Запасные: Арнаутович МаркоАудеро ЭмильДи Дженнаро РаффаэлеДюмфрис ДензелКлассен ДэвиСтабиле Джакомо
08 ноября. Стадион "Ред Булл Арена".

 

Миланцы в хорошем настроении прибыли в Австрию. Команда Симоне Индзаги выиграла четыре матча подряд, на этом пути повергнув такие сильные команды как «Рома», «Аталанта», «Торино» и как раз «Зальцбург», с которым предстоял ответный матч. Победа, кстати, снимала все вопросы и уже выводила «Интер» в плей-офф Лиги чемпионов. Однако Индзаги немного удивил составом, в запасе оставив Лаутаро, Дюмфриса, Де Врея, Димарко и Бареллу.

По сути, полурезервный состав «Интера» с Алексисом Санчесом, Дармианом и Биссеком вышел играть против «Зальцбурга». Поэтому неудивительно, что дебют матча остался за австрийцами. Они и на правах хозяев, и по статусу более сыгранных сочетаний принялись идти вперёд. Вот только атаки были довольно предсказуемы. Забросы и навеса на Конате и Шимича не особо впечатляли Бастони. Оборона «Интера» справлялась без большого напряга.

Постепенно и миланцы стали хорошо себя чувствовать. Стали проходить диагонали, Карлос Аугусто и Дармиан регулярно разгонялись по краям. Лучший и единственный момент первого тайма под самый его занавес создали как раз футболисты Симоне Индзаги. Маркус Тюрам с левого фланга прострелил в штрафную на Санчеса, чилиец откинул мяч на 11 метров, а набежавший Фраттези пробил над перекладиной. Голевейший момент загублен, а с ними в матче была напряжёнка.

Уже в перерыве тренеры произвели по замене: у хозяев вышел Гурна-Дуат, а у гостей Де Врей заменил Яна Биссека. И теперь уже «Интер» владел преимуществом, чаще находясь в позиционных атаках, но скорости оставляли желать лучшего – соперник успевал закрывать зоны и грамотно обороняться. Слегка взбодрил игру Дедич, который в середине второго тайма вдруг раскрыл способности дриблёра, ушёл от двух опекунов и с острого угла пробил в ближний. Зоммер отвёл угрозу, только угловой.

После этого Индзаги выпустил Бареллу с Лаутаро, предопределив мощную концовку «Интера». Лидеры не подвели. Николо вскоре мог стать автором ассиста, шикарно навесив от угла поля, но Тюраму не хватило миллиметров, дабы внести мяч в сетку. Лаутаро замыкал кросс Бастони слева, смачно зарядив в перекладину. Итогом давления стал выстрел Бареллы со средней дистанции, который рукой остановил Бидструп. Арбитр указал на «точку», а Лаутаро Мартинес спокойно разбросал по разным углам голкипера и мяч – 0:1.

Финальный штурм от Лаутаро и Бареллы спас «Интер», лидеры команды за последние 20 минут матча добыли победу в Австрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ред Булл Зальцбург

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Зальцбург — Интер Милан: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 8 ноября 2023
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