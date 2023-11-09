Поздний дубль Кейна дал «Баварии» победу над «Галатасарем» и путёвку в плей-офф Лиги чемпионов

В четвёртом туре группы A Лиги чемпионов «Бавария» в Мюнхене принимала «Галатасарай».

Команда Томаса Тухеля удачно провела все три своих матча в первом круге лигочемпионского группового этапа. Для начала мюнхенцы выиграли дома в весёлом матче у «Манчестер Юнайтед», после чего одержали непростые победы в гостях над «Копенгагеном» и «Галатасараем».

Победа в домашней встрече с турецкой командой обеспечивала бы «Баварии» досрочную путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Собственно говоря, такой результат и предсказывался. Хоть мюнхенцы и отскочили в гостевом первом тайме от «Галатасарая», «немецкая машина»-то посильнее, тем более у себя дома.

«Галатасарай» занимал второе место в квартете с четырьмя набранными очками, отставая от «Баварии» на пять баллов. «Львы» начали с домашнего ничейного результата против «Копенгагена», далее выиграли на выезде у «Ман Юнайтед» и потерпели поражение в родных стенах от «Баварии».

Безусловно, самой мощной ударной силой мюнхенцев в этом сезоне является Гарри Кейн. На пятой минуте он приложился дальним ударом под перекладину – Муслера перевёл мяч на угловой. После подачи корнера пробивал головой Упамекано, однако не суждено ему было попасть в ворота.

Кейн умеет не только забивать, но и подносить снаряды. Английский бомбардир выдал проникающую передачу на Сане в район правой штанги. Лерой принялся обводить Муслеру по правой стороне, однако уругвайский голкипер прочитал эту задумку соперника и не позволил ему исполнить задуманное.

Сане с Мусиалой не использовали ещё три момента (два удара мимо плюс сэйв Муслеры), прежде чем Томасу Тухелю пришлось проводить незапланированную замену. Мусиала потянул заднюю поверхность бедра и сразу показал жестом, что не сможет продолжить матч. Вместо него на поле появился Мюллер.

Перед наступлением перерыва разжились шансом в атаке стамбульцы, но Икарди не удалось пробить по-настоящему угрожающе – так, чтобы Нойер не сумел среагировать. Кстати, Мануэль сыграл в Лиге чемпионов впервые более чем за год. Виною такого длительного простоя была травма.

В широком смысле на старте второго тайма Кейн не реализовал два момента, в том числе попав в штангу. Тревожным звоночком для «Баварии» стал отменённый гол «Галатасарая». В офсайде находился в том эпизоде Мауро Икарди, поэтому счёт на табло остался нетронутым.

На 68-й минуте Коман подработал мяч и пальнул с правого угла штрафной площади – сфера прошла мимо дальней штанги, и не дотянулся до неё в подкате Альфонсо Дэвис. Перед «Баварией» замаячила перспектива потери очков, однако команда Томаса Тухеля включила своё главное оружие – Гарри Кейна.

Реклама

Сначала он замкнул головой подачу Киммиха со штрафного – ВАР-ассистенты исправили лайнсмена, ошибочно зафиксировавшего офсайд Гарри. Ну а через несколько минут Кейн замкнул ногой в правый угол прострел Теля. 2:0. В добавленное время Мюллер не реализовал свой шанс, а Бакамбу отыграл один мяч для гостей, поразив с правой стороны дальний угол. 2:1. «Бавария» набирает 12 очков в группе и проходит в плей-офф Лиги чемпионов.

Кирилл Иванцов