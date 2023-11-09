«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд Лиги чемпионов по допущенным пенальти

Соперник «Манчестер Юнайтед» вновь получил возможность исполнить одиннадцатиметровый.

«Красные дьяволы» повели со счётом 2:0 к 28-й минуте матча против «Копенгагена», но до конца первого тайма успели остаться в меньшинстве и дважды пропустить. В компенсированное время датчане сравняли счёт, реализовав пенальти. Как сообщает Opta, «Манчестер Юнайтед» – первая команда, в чьи ворота был назначен пенальти во всех четырёх стартовых встречах групповой стадии Лиги чемпионов (за всё время сборов данных с сезона-2003/04).

Примечательно, что в двух предыдущих случаях – в играх с тем же «Копенгагеном» и «Галатасараем» – соперники простили команду Эрика тен Хага, не сумев реализовать свои попытки. В первом туре Гарри Кейн из «Баварии» был точен.