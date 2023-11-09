Лунин отразил пенальти и взбодрил Мадрид: «Реал» разгромил «Брагу», обеспечив себе плей-офф ЛЧ после четырёх туров

«Реал» и «Брага» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура состоялся 8 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Без Джуда Беллингема обозлённый «Реал» принимал португальскую «Брагу». Без англичанина, потому что у него диагностирован вывих плеча, а обозлённый, потому что на выходных бодался с «Райо Вальекано» 99 минут, но так и не сумел затолкать мяч в сетку, потеряв лидерство в чемпионате Испании. Там пока рулит «Жирона», а вот в своей группе Лиги чемпионов равных «Реалу» нет. Домашняя победа над «Брагой» выводила Мадрид в плей-офф Лиги чемпионов уже после четвёртого тура.

Беллингем занял место на скамейке запасных, а его место на поле забрал Браим Диас, перед испанским плеймейкером работала бразильская пара форвардов Винисиус – Родриго. А первым о себе заявил Лукас Васкес. Именно он на четвёртой минуте встретил ловкого Бруму борцовским приёмом на бедро. Дело было уже в штрафной площади, так что арбитр без колебаний указал на «точку». К мячу подошёл Джало, классно пробил в угол, но в ещё более крутом прыжке потащил этот удар Андрей Лунин.

Моментально Родриго в похожем стиле претендовал на пенальти – тоже рухнул после небольшого контакта, тоже немного дорисовал. Но тут рефери на «точку» не поставил, а через пять минут ещё и отменил гол Браима. Дело в том, что Винисиус после собственной же потери вступил в отбор с нарушением правил, а Диас добивал как раз с этого отскока. Фол в атаке зафиксирован в итоге, а гол – нет.

Ураганное начало команды заменили на неспешный футбол, однако на исходе получаса игры Диас всё-таки воспользовался своим шансом. Через левый фланг прошла атака мадридцев, Родриго получил мяч в штрафной площади и прострелил чуть назад, а набежавший Браим мощно выстрелил под перекладину – 1:0. Тут уже у «Браги» ответа не нашлось, всю прыть португальцы выплеснули в начале матча. «Реал» оставил у себя инициативу, постепенно усыплял соперника и изредка жалил опасными моментами.

Уже во втором тайме Тони Кроос от левого угла поля выполнил подачу в центр штрафной площади на Начо, тот выиграл воздух и плотно пробил – точно по позиции Матеуса. Все вопросы по победителю Мадрид снял на исходе часа игрового времени. Камавинга перехватил мяч в центре поля и покатил на Родриго, тот отдал направо Вальверде, Феде подключил Васкеса, а Лукас прострелил в центр на Винисиуса. Бразилец же вторым касанием пробил точно в дальний угол – 2:0.

А почти сразу Родриго установил окончательный счёт. Вновь перехват в центре поля организовали Камавинга и Кроос. Прошёл пас на Винисиуса, тот покатил в центр на Родриго, который спокойно перекинул вышедшего Матеуса – 3:0. На этом всё и закончилось. «Реал» спокойно довёл матч до победы, обеспечив себе плей-офф Лиги чемпионов и на 99% первое место в группе.