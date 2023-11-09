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​Доннарумму закидали долларами во время матча «ПСЖ» с «Миланом»

09 Ноября 2023 • 00:42 Комментировать
Милан
2:1
ПСЖ

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма вернулся на стадион «Милана», но прием ему оказали неласковый - «тифози» возненавидели его после того, как в 2021 году Доннарумма покинул «Милан» и перебрался в столицу Франции.

Болельщики «Милана» хорошо подготовились к приему футболиста - они распечатали лже-доллары с портретом Доннаруммы вместо американских президентов и во время игры устроили конфетти у ворот Джанлуиджи, забросав его бумажками.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит сыграть с английским «Ньюкаслом».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма ещё теги

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