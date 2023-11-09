​Доннарумму закидали долларами во время матча «ПСЖ» с «Миланом»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма вернулся на стадион «Милана», но прием ему оказали неласковый - «тифози» возненавидели его после того, как в 2021 году Доннарумма покинул «Милан» и перебрался в столицу Франции.

Болельщики «Милана» хорошо подготовились к приему футболиста - они распечатали лже-доллары с портретом Доннаруммы вместо американских президентов и во время игры устроили конфетти у ворот Джанлуиджи, забросав его бумажками.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит сыграть с английским «Ньюкаслом».