​Тео Эрнандес одержал сотую победу с «Миланом»

Итальянский «Милан» одержал первую поеду в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, и это случилось в игре против «ПСЖ». Тео Эрнандес, левый защитник итальянского гранда, вышел на поле в стартовом составе команды.

Как оказалось, для Тео Эрнандеса победа стала сотой, юбилейной в составе клуба, с учетом всех турниров, в которых французский футболист защищал цвета команды. За все это время он сыграл в 179 матчах, забив 25 голов и сделав 29 голевых передач.

И одна из этих голевых передач стала решающей в матче с «ПСЖ» - именно Тео Эрнандес навесил на Оливье Жиру, который переправил мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы, так «Милан» забил свой второй гол.