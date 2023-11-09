Родриго и Винисиус стали лучшими бразильскими бомбардирами «Реала» в Лиге чемпионов

Родриго и Винисиус Жуниор установили совместный рекорд по «бразильским» голам мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

Форварды отличились по разу в проходящем сейчас матче Лиги чемпионов против «Браги» – теперь на счету каждого по 17 забитых мячей в турнире. Как отмечает Opta, теперь именно Родриго и Винисиус лидируют в рейтинге лучших бразильских бомбардиров «Реала» в самом престижном еврокубке за всю историю. Прежним рекордсменом был Роберто Карлос, забивший 16 раз.

Для достижения показателя в 17 забитых мячей в Лиге чемпионов Родриго потребовалось провести 43 матча, а Винисиусу – 49.