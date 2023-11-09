Харгривз – об удалении Рэшфорда: «Это даже близко не красная карточка»

Бывший английский футболист Оуэн Харгривз недоволен решением судьи удалить Маркуса Рэшфорда.

Нападающий «красных дьяволов» увидел перед собой красную карточку на 42-й минуте матча Лиги чемпионов против «Копенгагена». К тому моменту команда Эрика тен Хага вела со счётом 2:0, однако, оставшись в меньшинстве, быстро растеряла преимущество – к перерыву результат уже был равным.

«Это даже близко не красная карточка. Рэшфорд пытался поставить ногу перед мячом, он даже не смотрел на оппонента. Да, это выглядит ужасно, когда вы смотрите на фотографии, но в движении всё было иначе – он не собирался фолить», – высказался Харгривз, выступая на TNT Sports.