Троссар забил 5 голов в текущем сезоне – во всех случаях ему ассистировал Сака

Вингер «Арсенала» Леандро Троссар вновь отметился голом после передачи Букайо Саки.

Бельгиец вывел «канониров» вперёд на 29-й минуте встречи с «Севильей», проходящей в рамках Лиги чемпионов. Для Троссара это пятый забитый мяч в сезоне во всех турнирах – во всех пяти случаях ему ассистировал Букайо Сака, докладывает Opta. Именно этот дуэт является самым результативным в текущей кампании среди всех команд АПЛ. Ранее Леандро Троссар поражал ворота «Челси», ПСВ, «Эвертона» и «Манчестер Сити».

Следить за ходом матча «Арсенал» – «Севилья» можно в формате текстовой трансляции, которая представлена на сайте LiveResult.ru.