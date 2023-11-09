​Люк де Йонг повторил рекорд ван Нистелроя в ПСВ

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский ПСВ принимает в домашних стенах французский «Ланс», и уже на двенадцатой минуте игры хозяева поля вышли вперед благодаря усилиям ветерана Люка де Йонга.

Он забил свой восьмой гол за нидерландский ПСВ за все время выступлений в его составе в Лиге чемпионов, чем повторил клубный рекорд. Восемь мячей за ПСВ в самом престижном клубном турнире футбольной Европы забил также и Руд ван Нистелрой. Третье место делят Филипп Коку и Арнольд Брюггинк, у них по пять мячей.

Следить за событиями игры между ПСВ и «Лансом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.