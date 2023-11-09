Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Руди Гарсия – о ничьей с «Унионом»: «Наполи» заслужил победу»

09 Ноября 2023 • 00:10 Комментировать
Наполи
1:1
Унион Берлин

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал исход матча Лиги чемпионов против берлинского «Униона» (1:1).

Неаполитанцы повели в счёте на 39-й минуте, на что гости ответили своим мячом, забитым в начале второго тайма. Таким образом, «Унион» прервал серию поражений, которая продлилась 12 матчей.

«Сегодня мы играли хорошо и заслуживали победу. Всё испортил пропущенный гол – единственный негативный эпизод в матче. Мы должны были атаковать острее и внимательнее действовать при розыгрыше углового. Это станет для нас уроком», – высказался в интервью Sky Sport Гарсия.

«Наполи» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице квартета C с семью набранными очками.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия Унион Берлин ещё теги

Новости по матчу

08 Ноября
22:47
«Наполи» с Хвичей оступился на своём поле, а «Унион» неожиданно прервал серию из 12 поражений подряд
22:13
Берлинский «Унион» забил впервые с 7 октября
20:33
«Наполи» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:08
Хвича – в основе «Наполи» на игру с «Унионом»
02:10
Наполи - Унион Берлин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07 Ноября
15:48
Наполи — Унион Берлин: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 8 ноября 2023
06 Ноября
17:23
«Наполи» - «Унион» Берлин: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бенфика Бенфика
3
1
2.18 3.55 3.45
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Унион Берлин Унион Берлин
1
1
1.51 4.50 6.80
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Галатасарай Галатасарай
2
1
1.23 6.80 15.00
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Ланс Ланс
1
0
1.89 3.90 4.10
Видео
Окончен
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4
3
4.20 3.95 1.86
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Севилья Севилья
2
0
1.44 4.70 8.20
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Брага Брага
3
0
1.27 6.40 11.00
Видео
Окончен
Зальцбург Зальцбург
Интер Милан Интер Милан
0
1
4.10 3.95 1.88
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Ноября
01:14 · Лига чемпионов
«Бавария» в 20-й раз вышла в плей-офф Лиги чемпионов – второй показатель в турнире
01:05 · Лига чемпионов
Кейн повторил достижение Макая в Лиге чемпионов
01:03 · Италия. Серия А
​Маркеджани: «Впечатлён Леау»
00:54 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд Лиги чемпионов по допущенным пенальти
00:42 · Лига чемпионов
​Доннарумму закидали долларами во время матча «ПСЖ» с «Миланом»
00:36 · Лига чемпионов
​Тео Эрнандес одержал сотую победу с «Миланом»
00:35 · Лига чемпионов
Родриго и Винисиус стали лучшими бразильскими бомбардирами «Реала» в Лиге чемпионов
00:27 · Лига чемпионов
Харгривз – об удалении Рэшфорда: «Это даже близко не красная карточка»
00:20 · Лига чемпионов
Троссар забил 5 голов в текущем сезоне – во всех случаях ему ассистировал Сака
00:18 · Лига чемпионов
​Люк де Йонг повторил рекорд ван Нистелроя в ПСВ
00:10 · Лига чемпионов
Руди Гарсия – о ничьей с «Унионом»: «Наполи» заслужил победу»
00:01 · Лига чемпионов
Рэшфорд получил лишь вторую красную карточку в 374 матчах за «Манчестер Юнайтед»
08 Ноября
23:53 · Лига чемпионов
Мусиала получил травму в матче «Бавария» – «Галатасарай»
23:53 · Лига чемпионов
​Судьи матча «Копенгагена» с «Манчестер Юнайтед» добавили 13 (!) минут к первому тайму
23:45 · Лига чемпионов
Браим Диас забил два гола за «Реал», выйдя в старте всего дважды
Все новости
Рекомендуем