Руди Гарсия – о ничьей с «Унионом»: «Наполи» заслужил победу»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал исход матча Лиги чемпионов против берлинского «Униона» (1:1).

Неаполитанцы повели в счёте на 39-й минуте, на что гости ответили своим мячом, забитым в начале второго тайма. Таким образом, «Унион» прервал серию поражений, которая продлилась 12 матчей.

«Сегодня мы играли хорошо и заслуживали победу. Всё испортил пропущенный гол – единственный негативный эпизод в матче. Мы должны были атаковать острее и внимательнее действовать при розыгрыше углового. Это станет для нас уроком», – высказался в интервью Sky Sport Гарсия.

«Наполи» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице квартета C с семью набранными очками.