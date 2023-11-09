Рэшфорд получил лишь вторую красную карточку в 374 матчах за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оставил свою команду в меньшинстве в матче против «Копенгагена».

«Красные дьяволы» повели со счётом 2:0 уже к 28-й минуте, однако лёгкой игры не получилось: на 42-й минуте Рэшфорд увидел перед собой красную карточку, а вскоре «Копенгаген» сравнял счёт.

По информации Opta, для английского форварда сегодняшнее удаление стало лишь вторым в цветах «Манчестер Юнайтед» – он провёл 374 матча за команду во всех турнирах. Первый случай был зафиксирован в сентябрьском матче 2018 года против «Бёрнли».

События встречи «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед» освещаются на сайте LiveResult.