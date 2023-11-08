Мусиала получил травму в матче «Бавария» – «Галатасарай»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала не смог доиграть до конца первый тайм матча против «Галатасарая».

20-летний игрок оказался в стартовом составе команды Томаса Тухеля на поединок четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов, но уже на 40-й минуте был заменён из-за травмы. Вместо Мусиалы на поле появился Томас Мюллер. Степень серьёзности повреждения молодого атакующего хавбека пока неизвестна.

В активе Джамала Мусиалы четыре забитых мяча и три результативных паса в 14 играх за мюнхенцев в текущей кампании.

На сайте LiveResult.ru представлена текстовая онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Галатасарай». Команды так и не открыли счёт к перерыву.