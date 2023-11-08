​Судьи матча «Копенгагена» с «Манчестер Юнайтед» добавили 13 (!) минут к первому тайму

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов датский «Копенгаген» сражается с английским «Манчестер Юнайтед», и в первом тайме были забиты три мяча, а также удален с поля Маркус Рэшфорд, нападающий английского клуба. В результате такой событийной первой сорокапятиминутки арбитр игры решил добавить к его основному времени еще - ни много ни мало - целых тринадцать минут!

Следить за событиями игры группового раунда Лиги чемпионов между датским «Копенгагеном» и английским «Манчестер Юнайтед» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.