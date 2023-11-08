Браим Диас забил два гола за «Реал», выйдя в старте всего дважды

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас отметил голом редкое появление в стартовом составе.

24-летний игрок вывел «сливочных» вперёд на 27-й минуте поединка Лиги чемпионов против «Браги». Примечательно, что для Диаса это лишь второй выход на поле с первых минут в текущем сезоне – в обоих случаях он отличался забитым мячом.

В общей сложности в активе Браима Диаса десять проведённых встреч за «Реал» с момента возвращения в клуб – менее 200 игровых минут с учётом сегодняшней встречи.

Следить за ходом событий в матче «Реала» против португальской «Браги» можно посредством текстовой трансляции от LiveResult.