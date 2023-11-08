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Лига чемпионов

Хёйлунн установил рекорд «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

08 Ноября 2023 • 23:36 Комментировать
Копенгаген
4:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн продолжает исправно отличаться в матчах Лиги чемпионов.

20-летний футболист поразил ворота «Копенгагена» на третьей и 28-й минутах проходящего сейчас матча. В активе датчанина пять голов в первых четырёх поединках за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов – новый клубный рекорд, отмечает Opta. Прежним рекордсменом был Димитар Бербатов, забивший в первых четырёх матчах четырежды.

Любопытно, что Расмус Хёйлунн отличается за «Юнайтед» исключительно в Лиге чемпионов – в десяти встречах Премьер-лиги и Кубка Англии он не сделал этого ни разу.

Текстовая трансляция матча «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед» представлена на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов Расмус Хёйлунн ещё теги

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