Хёйлунн установил рекорд «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн продолжает исправно отличаться в матчах Лиги чемпионов.

20-летний футболист поразил ворота «Копенгагена» на третьей и 28-й минутах проходящего сейчас матча. В активе датчанина пять голов в первых четырёх поединках за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов – новый клубный рекорд, отмечает Opta. Прежним рекордсменом был Димитар Бербатов, забивший в первых четырёх матчах четырежды.

Любопытно, что Расмус Хёйлунн отличается за «Юнайтед» исключительно в Лиге чемпионов – в десяти встречах Премьер-лиги и Кубка Англии он не сделал этого ни разу.

Текстовая трансляция матча «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед» представлена на сайте LiveResult.ru.