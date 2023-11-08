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Каррик – последний тренер, выигравший гостевой матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»

08 Ноября 2023 • 23:04 Комментировать
Копенгаген
0:2
Манчестер Юнайтед
1 4.40 X 3.90 2 1.83
1-й тайм

«Манчестер Юнайтед» попробует прервать череду неудач в матче против «Копенгагена».

Коллектив Эрика тен Хага неудачно выступает в нынешнем сезоне, при этом проблемы в гостевых матчах у команды начались ещё задолго до старта текущей кампании. В последних семи матчах Лиги чемпионов «красные дьяволы» победили лишь однажды – произошло это в ноябре 2021 года (против «Вильярреала»), когда командой руководил временный рулевой Майкл Каррик. В четырёх случаях «Юнайтед» терпел поражение, ещё дважды всё заканчивалось ничьей.

Текстовая трансляция поединка «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед» проходит на сайте LiveResult.ru.

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