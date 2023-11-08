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Александр Мостовой: «Милан» сыграл так, как и должен был, а «ПСЖ» пока что смотрится нестабильно» эксклюзив

08 Ноября 2023 • 22:51 Комментировать
Милан
2:1
ПСЖ

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Милана» в матче против «ПСЖ».

«Я прогнозировал ничью. Но понимал, что «Милан» может выиграть. Так что в этом нет ничего такого. Хочу отметить Жиру. Он забил просто шикарный гол. Там была шикарная подача, и он шикарно выпрыгнул. Когда у «Милана» было преимущество, то он уже думал лишь о том, как сохранить этот счёт. Что и сделал успешно.

Его игра в защите? Тут стоит отметить, что не пошла игра у нападающих «ПСЖ». Те, кто вышел на замену, тоже не смогли ничего изменить. Один Мбаппе что-то пытался там. Такое бывает в футболе. У одних игра пошла, а у других нет. Вот и все. У одних многое получается, у вторых - нет. Плюс этот забитый мяч Жиру дал преимущество «Милану». Он показал свой футбол. Он сыграл так, как и должен был. А «ПСЖ» пока что смотрится всё-таки нестабильно», - сказал Мостовой.

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