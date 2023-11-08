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Маротта: «У «Интера» очень сильный состав, Индзаги может позволить себе ротацию»

08 Ноября 2023 • 22:45 Комментировать
Зальцбург
0:0
Интер Милан
1-й тайм

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о ротации в составе команды.

«Нерадзурри» проведут выездной матч Лиги чемпионов против австрийского «Ред Булл Зальцбурга». Рулевой команды Симоне Индзаги принял решение предоставить отдых некоторым ключевым футболистам, оставив их на скамейке запасных. В стартовый состав не попали, например, Лаутаро Мартинес, Николо Барелла и Федерико Димарко.

«У нас большой состав, мы играем во множестве турниров. У тренера есть возможность решать, каких игроков нужно использовать в тех или иных матчах, и он великолепно справляется с этой обязанностью. Не думаю, что отсутствие определённых игроков будет сильно сказываться», – цитирует журналист Даниэле Мари гендиректора миланского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Симоне Индзаги ещё теги

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