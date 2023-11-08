«Реал Сосьедад» деклассировал «Бенфику» за тайм и расслабился: Захарян вышел, когда всё было решено

«Реал Сосьедад» и «Бенфика» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура состоялся 8 ноября на стадионе «Реале Арена».

Казалось, устали баски после обидного поражения от «Барселоны» - 75 минут давили каталонцев, но забить так и не сумели. Арсен Захарян в том напряжённом матче на поле не появился, поэтому вполне мог получить больше минут против аутсайдера своей группы Лиги чемпионов – «Бенфики». Но нет, основной состав Иманол Альгуасиль оставил без изменений, вновь доверился прежним сочетаниям, и они не подвели. Надо сказать, больше чем не подвели.

«Реал Сосьедад» просто разорвал «Бенфику» в первом тайме, растоптал, уничтожил, тут какие хотите эпитеты подбирайте. Забил три, ещё два не засчитали и не реализовали пенальти. Могло быть 6:0 за тайм, так что португальцы ещё легко отделались. А легко – это пропущенный гол в первой же атаке. С подачей гости справились, но вынесли мяч точно на Муньоса. Тот пробил с отскоком от газона, а пустой дальний угол прибежали замыкать сразу два футболиста. С метра занёс в итоге Микель Мерино – 1:0.

Проходит всего пять минут, и ужасающая передача назад от Флорентину сопровождается черепашьей скоростью Отаменди. Микель Оярсабаль легко отыграл фору в пару метров, вышел на Трубина и хладнокровно пробил в угол – 2:0. Ещё атака и Микель Мерино бьёт из убойной дистанции после подачи. Трубин отражает, но мяч снова попадает в Мерино и оказывается в сетке. Баски уже отпраздновали гол, однако на повторе арбитры микроскопическое касание руки заметили и гол не засчитали.

Откровенно пожалели судьи «Бенфику», а вот Барренечеа жалеть не стал. Длинный заброс Оярсабаля разогнал Андреа по флангу, тот легко убрал Невеша в штрафной площади и неотразимо пробил в самую «паутинку» - 3:0. Ещё пять минут проходит и Оярсабаль элегантно разворачивает Отаменди в штрафной площади уже после паса Барренечеа. Николас срубает Микеля в жесточайшем подкате – чистейший пенальти. Вот только Браис Мендес решил пробить в самый угол, а попал в штангу. Трубин к тому моменту уже был отыгран, улетел в другую сторону.

С разгромом ушла на перерыв «Бенфика», не показав вообще ничего. Однако вернулась очень бодро. Шесть минут прошло со старта второго тайма, когда Отаменди пришёл исправляться на штрафной удар и даже выдумал неплохой прострел. Из-под Ле Нормана выскочил Рафа Силва, точно пробивший в касание – 3:1. «Бенфика» и дальше пыталась вернуть интригу, «Реал Сосьедад» же снизил обороты, даже пропущенный гол не заставил басков двигаться быстрее.

У португальцев тоже моментов больше не стало, запомнился лишь классный удар Отаменди с дальней дистанции, когда Ремиро выудил мяч из-под перекладины. Наиграл «Реал Сосьедад» на уверенный разгром, но «Бенфика» в итоге уехала без него. Зато на последние 12 минут матча появился Арсен Захарян, заменивший Андера Барренечеа.