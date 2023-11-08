​«Арсенал» объявил состав на игру с «Севильей»

Лондонский «Арсенал» готовится к матчу четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в нем «канонирам» предстоит посостязаться в «артиллерийском искусстве» с испанской «Севильей». Накануне игры испанский же наставник лондонского клуба, Микель Артета, объявил стартовый состав своей дружины.

«Арсенал» Лондон: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль дос Сантос, Томиясу, Райс, Жоржиньо, Хаверц, Сака, Мартинелли, Троссар.

Следить за событиями игры Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Севильей» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.