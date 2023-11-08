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Нойер сыграет в Лиге чемпионов впервые с октября прошлого года

08 Ноября 2023 • 22:35 Комментировать
Бавария
0:0
Галатасарай
1 1.18 X 8.50 2 14.00
1-й тайм

Знаменитый голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сыграет в Лиге чемпионов УЕФА впервые с октября 2022 года. Мануэль попал в стартовый состав мюнхенцев на грядущую игру в турнире против стамбульского «Галатасарая».

В последний раз в «главном» еврокубке Нойер играл 4 октября 2022 года. Тогда «Бавария» дома со счётом 5:0 разгромила чешскую «Викторию», немец провёл на поле все 90 минут.

После 36-летний голкипер вместе со своей сборной провалил чемпионат мира в Катаре, а в отпуске отправился кататься на лыжах и получил тяжёлый перелом ноги.

Текстовая трансляция матча «Баварии» и «Галатасарая» будет доступна на нашем сайте. Стартовый свисток – в 23:00 по московскому времени, а стартовые составы - тут.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер

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