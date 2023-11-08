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«Бавария» и «Галатасарай» озвучили стартовые составы на очную битву, Нойер и Зиеш - старте

08 Ноября 2023 • 22:22 Комментировать
Бавария
0:0
Галатасарай
1 1.18 X 8.50 2 14.00
1-й тайм

Менее часа остаётся до игры мюнхенской «Баварии» и стамбульского «Галатасарая» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Команды озвучили свои стартовые составы на матч.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Мин-Чжэ, Киммих, Горецка, Кейн, Сане, Коман, Дэвис, Мазрауи, Мусиала, Кейн;

«Галатасарай»: Муслера, Боэ, Санчес, Бардакчи, Анхелиньо, Айхан, Торрейта, Зиеш, Актюркоглу, Заа, Икарди.

Напомним, что в третьем туре эти соперники встречались в Стамбуле и тогда «Бавария» одержала уверенную победу по счёту, но не по игре - 3:1. «Львы» истерзали оборону мюнхенцев ударами, но проиграли, что называется, на классе.

Текстовую трансляцию поединка «Баварии» и «Галатасарая» для Вас проведёт LiveResult.ru. Стартуем в 23:00 по московскому времени!

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бавария

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