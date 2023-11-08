«Арсенал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В четвёртом туре Лиги чемпионов встречаются «Арсенал» и «Севилья».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Арсенал - Севилья
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Протокол игры
|(1:0) Троссар Леандро29'
Райя Давид•Уайт Бен•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Томиясу Такэхиро•Хаверц Кай•Жоржиньо II•Райс Деклан•Сака Букайо•Троссар Леандро•Мартинелли Габриэл
Дмитрович Марко•Хуанлу Санчес•Баде Луак•Гудель Неманья•Салас Кике•Хордан Хоан•Фернандо Режес•Ламела Эрик•Соу Джибрил•Педроса Адриа•Эн-Несири Юссеф
08 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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