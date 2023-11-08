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«Арсенал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

08 Ноября 2023 • 22:22 Комментировать
Арсенал
1:0
Севилья
1 1.30 X 6.00 2 11.00
1-й тайм

В четвёртом туре Лиги чемпионов встречаются «Арсенал» и «Севилья».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Арсенал1:0Севилья
(1:0) Троссар Леандро29' 
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосТомиясу ТакэхироХаверц КайЖоржиньо IIРайс ДекланСака БукайоТроссар ЛеандроМартинелли Габриэл
Запасные: Виейра ФабиуЭльнени МохамедНелсон РайсХейн Карл-ЯкобКозье-Дюберри АмариоКивёр ЯкубСаго ЧарльзРемсдейл АаронСедрик СоарешЗинченко Александр
Дмитрович МаркоХуанлу СанчесБаде ЛуакГудель НеманьяСалас КикеХордан ХоанФернандо РежесЛамела ЭрикСоу ДжибрилПедроса АдриаЭн-Несири Юссеф
Запасные: Ньянзу ТангиОкампос ЛукасТоррес ОливерРакитич ИванФлорес АльбертоНавас ХесусСусо ХесусГаттони ФедерикоДиас МарианоСумаре БубакариЛукебакио ДодиМир Рафа
08 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Арсенал Лондон

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