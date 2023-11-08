«Бавария» - «Галатасарай»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

«Бавария» и «Галатасарай» проводят матч четвёртого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бавария - Галатасарай
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Протокол игры
Нойер Мануэль•Мазрауи Нуссаир•Упамекано Дайо•Мин-Чжэ Ким•Дэвис Альфонсо• 19'Киммих Йозуа•Горецка Леон•Коман Кингсли•Мусиала Джамал40' (Мюллер Томас (40') •Сане Лерой•Кейн Гарри
Муслера Фернандо•Боэ Саша•Санчес Давинсон•Бардакчи Абдулкерим• 34'Анхелиньо Хосе•Айхан Кан•Торрейра Лукас•Зиеш Хаким•Актюркоглу Мухаммед•Заха Уилфрид•Икарди Мауро
08 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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