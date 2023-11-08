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«Бавария» - «Галатасарай»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

08 Ноября 2023 • 22:21 Комментировать
Бавария
0:0
Галатасарай
1 1.18 X 8.50 2 14.00
1-й тайм

«Бавария» и «Галатасарай» проводят матч четвёртого тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бавария0:0Галатасарай
Нойер МануэльМазрауи НуссаирУпамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис Альфонсо  19'Киммих ЙозуаГорецка ЛеонКоман КингслиМусиала Джамал 40' (Мюллер Томас ( 40') Сане ЛеройКейн Гарри
Запасные: Крэтзиг ФрансЛаймер КонрадУльрайх СвенПерец ДаниэльГнабри СержЧупо-Мотинг ЭрикСарр БунаПавлович АлександрТель Матис
Муслера ФернандоБоэ СашаСанчес ДавинсонБардакчи Абдулкерим  34'Анхелиньо ХосеАйхан КанТоррейра ЛукасЗиеш ХакимАктюркоглу МухаммедЗаха УилфридИкарди Мауро
Запасные: Жанкат ИлмазЙылмаз БарышН'Домбеле ТангайНельссон ВикторБакамбу СедрикОрду АтаканДемирбай КеремТетеМертенс ДрисКаратас КазимджанОливейра СержиуГювенч Гюнай
08 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бавария

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Наполи Наполи
Унион Берлин Унион Берлин
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1.51 4.50 6.80
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47 мин
Бавария Бавария
Галатасарай Галатасарай
0
0
1.23 6.80 15.00
Видео
47 мин
ПСВ ПСВ
Ланс Ланс
1
0
1.89 3.90 4.10
Видео
47 мин
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
2
4.20 3.95 1.86
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