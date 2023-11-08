«Копенгаген» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

«Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед» проводят матч четвёртого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Копенгаген - Манчестер Юнайтед
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Протокол игры
|3'Хёйлунн Расмус (0:1)
|28'Хёйлунн Расмус (0:2)
Грабара Камиль•Анкерсен Петер•Вавро Денис•Дикс Кевин•Йелерт Элиас•Лерагер Лукас•Фальк Расмус•Гонсалвеш Диогу•Эльюнусси Мохамед•Классон Виктор•Ачури Мохамед Элиас
Онана Андре•Уан-Биссака Аарон•Магуайр Гарри•Эванс Джонни15' (Варан Рафаэль (15') •Далот Диогу•Мактоминай Скотт•Эриксен Кристиан•Рэшфорд Маркус• 42'Фернандеш Бруну•Гарначо Алехандро•Хёйлунн Расмус
08 ноября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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