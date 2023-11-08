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​Миланский «Интер» объявил стартовый состав на игру с «РБ Зальцбургом»

08 Ноября 2023 • 22:16 Комментировать
Зальцбург
0:0
Интер Милан
1-й тайм

Миланский «Интер» готовится к матчу четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в этом туре подопечным Симоне Индзаги придется снова сыграть с австрийским «РБ Зальцбургом». Накануне игры, которая стартует в 23 часа по московскому времени, наставник клуба объявил стартовый состав.

«Интер»: Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Дармиан, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Аугусто, Алексис Санчес, Маркус Тюрам.

Следить за событиями игры Лиги чемпионов между «Интером» и «РБ Зальцбургом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
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