​Миланский «Интер» объявил стартовый состав на игру с «РБ Зальцбургом»

Миланский «Интер» готовится к матчу четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в этом туре подопечным Симоне Индзаги придется снова сыграть с австрийским «РБ Зальцбургом». Накануне игры, которая стартует в 23 часа по московскому времени, наставник клуба объявил стартовый состав.

«Интер»: Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Дармиан, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Аугусто, Алексис Санчес, Маркус Тюрам.

Следить за событиями игры Лиги чемпионов между «Интером» и «РБ Зальцбургом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.